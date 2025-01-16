رئيسة تحرير قناة العالم.. هذا ما فعلناه لنصرة غزة

العالم - خاص بالعالم

وقالت رئيسة تحرير قناة العالم رانيا قاسمي منذ انطلاق عملية طوفان الاقصی واكبنا الاحداث لتغطية العدوان الاسرائيلي الذي استمر 15 شهراً لتدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة.

وأوضحت رئيسة تحرير قناة العالم، الاتجاهات التي اتبعتها القناة لتغطية الاحداث في غزة والتي كان أحدها تسليط الضوء علی جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة من شماله الی جنوبه، واستخدام الكميات الهائلة من أسلحة الابادة ضدهم ما أدی الی استشهاد واصابة مئات الالاف من الفلسطينيين.

وأضافت ان قناة العالم، اتخذت منحی مخالفاً لما اتبعه الاعلام الغربي، حيث أصرت علی الكشف عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وبيّنت قاسمي ان قناة العالم اهتم بنشر الاخبار عن المقاومة الفلسطينية الباسلة ضد العدوان الاسرائيلي التي قض مضاجع الاحتلال وكان نشر الاخبار في هذا الاتجاه، محاولة لحفظ الروح المعنوية للشعوب الداعمة لغزة.

وأشارت رئيسة تحرير قناة العالم الی اهتمام القناة بتغطية الاخبار التي تتعلق بعمليات جبهة الاسناد في محور المقاومة والتي تمثلت بعمليات حزب الله في لبنان، والمقاومة في العراق، والقوات المسلحة في اليمن وعمليات الرد الايرانية علی الاعتداءات الاسرائيلية.

وكانت من أهم القضايا التي أصرت قناة العالم علی كشفها هي الاكاذيب التي نشرها الاحتلال عن مقتل أطفال ونساء في عمليات طوفان الاقصی وقطع رؤوس مستوطنين، وقد أكدت قاسمي ان قناة العالم أثبتت زيف هذه الاكاذيب استناداً لتقارير لمؤسسات اسرائيلية فندت هذه المزاعم وأوضحت العديد من قتلی الصهاينة يوم 7 اكتبر، قتلوا علی يد الاحتلال الاسرائيلي.

شاهد ايضاً.. مراسلة ناجية من الموت: البقاء علی قيد الحياة في غزة، انتصاراً