الدفاع المدني بغزة: 80 شهيدا في الساعات التي تلت إعلان التوصل لوقف إطلاق النار

العالم - فلسطين

واعلن الدفاع المدني بغزة ان الاحتلال قتل ٨٠ مواطنا بينهم ٢٠ طفلا و ٢٥ إمرأة وأصاب أكثر من ٢٣٠ منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.



وارتقى اربعة شهداء وأكثر من ٣٠ إصابة جراء قصف الاحتلال مركز إيواء بمدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بغزة.



وكان نحو خمسين مواطنا ارتقوا خلال ساعات الليل في مجازر متنقلة ما بين شارع الجلاء وحي الشيخ رضوان والرمال ودوار الشعبية.

شاهد المزيد...مراسلة ناجية من الموت: البقاء علی قيد الحياة في غزة، انتصاراً



واصيب ثلاث مواطنين إثر استهداف مجموعة مواطنين عند دوار الحلبي بجاليا شمال قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البرش في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.



واستشهد الحقوقي رأفت صالحة متأثرا بجراح أصيب بها أمس في غارة إسرائيلية على منزل جنوب مدينة دير البلح ادّت ايضا لاستشهاد زوجته وأبناءه الأربعة.