إصابة 10 جنود إسرائيليين بانفجار صاروخ في قاعدة تدريب

العالم-فلسطين

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، بإصابة 10 جنود "إسرائيليين" نتيجة انفجار ذخيرة في قاعدة تدريب جنوب فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن من بين الجنود الجرحى 3 مصابين وصفت إصابتهم بالمتوسطة.

وأوردت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن 10 جنود أصيبوا جراء انفجار صاروخ لحزب الله في قاعدة تدريب للجيش "الإسرائيلي".

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والإثنين الماضي، أعلنت إذاعة "جيش الاحتلال"، عن سقوط 840 قتيلًا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" منذ بداية الحرب، مشيرةً إلى أن 405 من قتلى "الجيش الإسرائيلي" قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وأوضحت الإذاعة، أنّ 55 منهم خلال العملية العسكرية الحالية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.