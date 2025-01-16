قناة العالم
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥
٠١:٥٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
حرس الثورة يضبطون كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد عند الحدود مع باكستان
عاجل
حرس الثورة يلقي القبض على 15 ارهابيا بالمنطقة الحدودية بين ايران وباكستان
عاجل
شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال محيط مسجد في حي الشجاعية شرقي غزة
عاجل
قوة اسرائيلية تتوغل في بلدتي الطيبة ومارون الراس في بنت جبيل جنوبي لبنان
عاجل
قوة اسرائيلية تتوغل في بلدتي الطيبة ومارون في بنت جبيل جنوبي لبنان
عاجل
قصف مدفعي واطلاق نار لمسيّرات الاحتلال على جباليا النزلة شمال قطاع غزة
عاجل
جيش الاحتلال يقصف بالمدفعية منطقة الصفطاوي بمدينة غزة
عاجل
شهيدان وعدد من الاصابات بغارة للاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة
عاجل
آليات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
قوات الاحتلال تطلق رشقات رشاشة في احياء بلدة حولا جنوب لبنان