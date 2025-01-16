فرح ممزوج بالقلق.. حال اهالي جنين بعد اعلان وقف اطلاق النار بغزة +فيديو

العالم - مراسلون

وافادت مراسلة العالم راية عروق، ان هناك من تخوفات من اشتداد الحالة في مخيمات شمال الضفة الغربية خصوصا في مخيم جنين بعد ان قصف لمرتين في اقل من 20 ساعة.

واشارت مراسلتنا الى ان اهالي المخيم شيعوا 6 شهداء كانوا قد ارتقوا في قصف جوي شنه الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في حي الدمج الليلة الماضية ما ادى لارتقاءهم جميعا، ما رفع حصيلة الشهداء في يوم واحد اي اقل من 20 ساعة الى 12 شهيد. بالاضافة الى تشييع 6 شهداء اخرين ارتقوا بقصف جوي في شارع السكة.

وبينت ان الاوضاع في مخيم جنين والمدينة والمناطق القريبة هي اوضاع عادية، ولم تجري احتفالات باعلان وقف اطلاق النار في قطاع غزة لانه تم استقبال القرار مع قصف جوي للمخيم.

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وتابعت ان الناس يشعرون بالفرح والارتياح لان اهالي غزة سيشعرون اخيرا بالاستقرار والامن، فيما يتخوفون مما هو اتي في مخيمات الضفة خصوصا بسبب التعقيدات التي ظهرت في الاعلام العبري والدعوات للسيطرة على مخيمات الضفة وتصعيد القصف بها. لافته الى رصد لحركات المقاومين داخل المخيم واستمرار تحليق الطائرات الحربية الاسرائيلية.

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