كوربن يدين الإبادة الجماعية في غزة ويطالب بمحاسبة المتواطئين في الإبادة

العالم-اوروبا

وكتب جيرمي كوربن.. خلال الـ15 شهرًا الماضية، عانى البشر من مستوى من الرعب واللاإنسانية يجب أن يطاردنا إلى الأبد منزلًا بعد منزل، مستشفى بعد مستشفى، جيلًا بعد جيل – شهدنا إبادة جماعية، بدعم وتواطؤ من حكومات حول العالم، بما في ذلك حكومتنا.

الإعلان عن وقف إطلاق النار سيجلب استراحة حيوية ومرحب بها للناجين، وكذلك الراحة لكل من سيتم لم شملهم مع أصدقائهم وعائلاتهم. من المخزي جدًا أنه استغرق كل هذا الوقت لتحقيقه. كم من الأرواح كان يمكن إنقاذها لو استمع القادة السياسيون مبكرًا إلى الدعوات العالمية من أجل السلام؟ أيديهم ملطخة بالدماء – ولن يتم غسلها أبدًا.

يجب على الحكومة البريطانية الآن التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في السعي لتحقيق العدالة ضد كل من ارتكب جرائم حرب. يشمل ذلك الامتثال لأوامر اعتقال وتسليم كافة المعلومات الاستخباراتية ومواجهة المسؤولية عن تواطؤها في الإبادة الجماعية.

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سنواصل الحديث عن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم: إنهاء احتلال فلسطين والاعتراف الفوري بدولة فلسطين. سنواصل المطالبة بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة والضفة الغربية. وسنستمر في التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى يتمكنوا من العيش بسلام وكرامة وحرية.