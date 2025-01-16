الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥
٠٣:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

كوربن يدين الإبادة الجماعية في غزة ويطالب بمحاسبة المتواطئين في الإبادة

كوربن يدين الإبادة الجماعية في غزة ويطالب بمحاسبة المتواطئين في الإبادة
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصف جيرمي كوربن، النائب المستقل البريطاني وزعيم حزب العمال السابق، الوضع خلال الـ 15 شهراً الماضية في غزة بأنه إبادة جماعية، مُحملاً الحكومات، بما فيها حكومته، مسؤولية دعم وتواطؤ في هذه الجرائم ودعا كوربن إلى تعاون كامل مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين، واصفاً أيديهم بأنها "ملطخة بالدماء".

العالم-اوروبا

وكتب جيرمي كوربن.. خلال الـ15 شهرًا الماضية، عانى البشر من مستوى من الرعب واللاإنسانية يجب أن يطاردنا إلى الأبد منزلًا بعد منزل، مستشفى بعد مستشفى، جيلًا بعد جيل – شهدنا إبادة جماعية، بدعم وتواطؤ من حكومات حول العالم، بما في ذلك حكومتنا.

الإعلان عن وقف إطلاق النار سيجلب استراحة حيوية ومرحب بها للناجين، وكذلك الراحة لكل من سيتم لم شملهم مع أصدقائهم وعائلاتهم. من المخزي جدًا أنه استغرق كل هذا الوقت لتحقيقه. كم من الأرواح كان يمكن إنقاذها لو استمع القادة السياسيون مبكرًا إلى الدعوات العالمية من أجل السلام؟ أيديهم ملطخة بالدماء – ولن يتم غسلها أبدًا.

يجب على الحكومة البريطانية الآن التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في السعي لتحقيق العدالة ضد كل من ارتكب جرائم حرب. يشمل ذلك الامتثال لأوامر اعتقال وتسليم كافة المعلومات الاستخباراتية ومواجهة المسؤولية عن تواطؤها في الإبادة الجماعية.

إقرأ أيضاً..الدفاع المدني بغزة: كأن قنبلةً نوويةً ضربت شمال قطاع غزة!

سنواصل الحديث عن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم: إنهاء احتلال فلسطين والاعتراف الفوري بدولة فلسطين. سنواصل المطالبة بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة والضفة الغربية. وسنستمر في التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى يتمكنوا من العيش بسلام وكرامة وحرية.

روابط ذات صلة

غزة تعود من فم الموت وهذه بنود اتفاق وقف العدوان..

أطباء ضد الإبادة الجماعية تطالب بنشر فرق للتحقيق في جرائم الاحتلال بغزة

آخر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة