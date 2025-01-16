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احتجاجات بالتوابيت ضد وقف إطلاق النار أمام مكتب نتنياهو

احتجاجات بالتوابيت ضد وقف إطلاق النار أمام مكتب نتنياهو
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

نظمت عائلات الجنود القتلى الإسرائيليين احتجاجا "بالتوابيت" ضد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث وضعت توابيت وهمية ملفوفة بالأعلام الإسرائيلية أمام مكتب بنيامين نتنياهو في القدس.

العالم - فلسطين

وذكر منتدى غفورا اليميني (منتدى البطولة)، الذي يمثل عائلات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب مع حماس، أن "مواقفة إسرائيل على الصفقة المقترحة ستكون الاستسلام أمام حماس دون تحقيق أهداف الحرب".

وبعد عام ونيف، نجحت الجهود لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، ضمن اتفاق وافقت عليه حركة حماس وكيان الاحتلال، حيث سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، في الـ19 من الشهر الحالي.

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ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للخروج التدريجي من قطاع غزة، فيما سيتم أيضاً فتح معبر رفح قريباً تحت السيطرة المصرية.

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