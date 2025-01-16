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بيان هام لأبي عبيدة بشأن مصیر إحدى أسيرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل

بيان هام لأبي عبيدة بشأن مصیر إحدى أسيرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل
الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

في بيانٍ على منصة "تلغرام"، أشار الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف مكانًا تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل، وذلك بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة.

العالم-فلسطين

واضاف أبو عبيدة "بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة".

وأضاف أبو عبيدة: "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 46.788 قتيلا، و110.453 مصابا.

وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى أنه منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 71 شخصا بينهم أكثر من 19 طفلا.

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ومساء أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس".

وأوضحت "حماس" أن الاتفاق "ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".

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