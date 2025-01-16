شاهد.. انفجارات في كييف خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

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انفجارات دوت في كييف خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للمدينة، فيما قال مسؤولون أوكرانييون إن الدفاعات الجوية في العاصمة كييف تصدت لهجوم روسي بطائرات مسيرة قبل تحذير سابق من هجوم جوي روسي، وقالت المصادر إن الهجوم لم يسفر عن إصابات بشرية واقتصر فقط على تضرر مركبة مدنية.

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الجيش الأوكراني قال إن قواته أسرت سبعة وعشرين عسكريا روسيا في منطقة كورسك الروسية، وأسقطت دفاعاته الجوية أربعة وثلاثين طائرة مسيرة خلال هجوم روسي، فيما قالت القوات الروسية إنها تتصدى باستمرار لهجمات كييف وتواصل تعزيز مواقعها في كورسك وسومي.

وزارة الدفاع الروسية أيضاً أعلنت القضاء على مئتي وعشرة عسكريين أوكرانيين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في مقاطعة كورسك، إذ بلغت خسارات القوات الأوكرانية هناك أكثر من خمسة آلاف عسكري أوكراني، ومئات الدبابات والأسلحة منذ أغسطس الماضي، وفي وقت سابق أعلن الجيش الروسي مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع كييف عبر اتفاق بوساطة إماراتية.

وفي حرب استهداف الطاقة المتصاعد بين البلدين، قالت روسيا إنها ألحقت أضراراً بالبنية التحتية الأرضية لأحد أكبر مواقع تخزين الغاز الطبيعي في منطقة لفيف وستري الأوكرانيتين، خلال سلسلة من الهجمات التي استهدفت خلالها قطاع الطاقة الأوكراني، وقالت الدفاع الروسية إن الجيش الروسي تحرك رداً على استخدام أوكرانيا لصواريخ '' الأمريكية وصواريخ 'ستورم شادو' البريطانية الصنع .

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