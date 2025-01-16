قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال جباليا النزلة شمالي القطاع
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وقفات شعبية في طهران والعديد من المدن الايرانية ابتهاجا بانتصار غزة
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ابوعبيدة: كل عدوان وقصف من قبل العدو يمكن ان يحول حرية أسير الى مأساة
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ابوعبيدة: جيش العدو قام باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى اسيرات الصفقة
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الكاتب الاسرائيلي ألون مزراحي:حماس أسطورة لأجيال قادمة ولقد انتصرت علينا
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3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال محيط مفترق الطيران في مدينة غزة
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إشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة شرقي جباليا البلد بشمال القطاع
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تطورات الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بزاريا غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية
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سرايا القدس تحذر الاحتلال من شن اي عدوان واسع على الضفة الغربية