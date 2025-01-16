مراسل العالم يحكي قصته مع سترة الصحافة التي كانت سببا لاستهداف زملاءه!!

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا انه يتواجد على راس العمل والتغطية الميدانية في كافة مناطق قطاع غزة، حيث تنقل من المحافظة وسطى من مدينة خان يونس ومن مدينة رفح عودة لخان يونس، ورصد عبر كاميرا قناة العالم الاستهدافات والمجازر والمستجدات الميدانية في قطاع غزة.

اقرأ ايضا.. بيان هام لأبوعبيدة بشأن مصیر إحدى أسيرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل

واشار الى انه منذ اليوم الاول ولم يقم بخلع السترة الزرقاء التي تميز الصحفيين ، وهي تزن عشرات الكيلوجرامات وهي وزن ثقيل ومتعب، وذلك لعل يعلم الاحتلال ان الشخص الذي يرتديها هو صحفي يقوم باداء عمله، وهي سترة من المفترض ان تقي الصحفيين من الرصاص ومن شظايا الصورايخ والقصف العنيف التي تقوم به الطائرات الحربية الاسرائيلية.

واضاف ان هذه السترة لم تقدم الحماية، فقد تم اغتيال اكثر من 200 صحفي خلال العدوان رغم ارتدائهم هذا الدرع وهذه السترة الصحفية، متابعا انه يتنظر بفارغ الصبر يوم الاحد مع دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ لينزعها.

المزيد بالفيديو المرفق..