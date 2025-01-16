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هزيمة نتنياهو في غزة

الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

في السابع من اكتوبر/ تشرين الاول في العام  2023 ، كانت عملية طوفان الاقصى التي ادخلت الكيان الصهيوني في طوفان من القلق والخوف على مصيره ومستقبله.

العالم - وثائقي 10

مجموعات من مجاهدي المقاومة الفلسطينية عبروا من غزة الى فلسطين وسيطروا على مستوطنات ومواقع عسكرية صهيونية لساعات طويلة، وعادوا بمئات الاسرى الصهاينة بينهم جنود وضباط من ذوي الرتب العالية.

عملية طوفان الاقصى ادخلت الكيان الصهيوني في مأزق كبير وصعب لم يعرف الخروج منه، فكان اعلان حرب ابادة غزة في 8 من اكتوبر /تشرين الاول 2023، حيث شن العدو واحدة من اعنف واقذر الحروب في تاريخ المنطقة مستخدما قواته البرية والبحرية والجوية في هجمات مكثفة استهدفت مناطق متعددة في قطاع غزة.

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