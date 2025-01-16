قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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علوم و تكنولوجيا
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السيد الحوثي: الاحتلال كان مرعوبا من قرب نهايته في هذه الجولة من الصراع
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السيد الحوثي:بهذا المستوى من الصمود الشعب الفلسطيني اقرب بكثير للنصر
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السيد الحوثي: لم يعد هناك افق و لا امل حتى داخل الكيان المحتل
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السيد الحوثي: الاميركي اتجه الى خيار الاتفاق بعد الفشل الكبير وانعدام الافق
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السيد الحوثي: الثبات في الموقف السياسي للمقاومة رغم الضغوط درس عظيم
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السيد الحوثي:الفلسطينيون كانوا متمسكين بخيار المقاومة رغم الابادة والتجويع
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السيد الحوثي: الاحتلال سعى بجرائمه لتهجير سكان غزة لكنهم اصروا على البقاء
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السيد الحوثي: الفلسطينيون ثبتوا امام إبادة قد لاتتحملها الكثير من الشعوب
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السيد الحوثي: الفشل الاسرائيلي يقاس بين امكاناته وامكانات المقاومين بغزة
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السيد الحوثي: العمليات الجهادية استمرت وتصاعدت بإبداع وتنويع في التكتيك