بالفيديو.. نواف سلام يختتم استشاراته النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة اللبنانية

العالم - مراسلون

انهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نواف سلام استشاراته مع الكتل النيابية داخل مجلس النواب وسط مقاطعة من كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير في وقت استمرت فيه المساعي لمعالجة ما افرزه تلكيف سلام من شوائب تتعلق بصيغة الوفاق الوطني تعكسها صورة الحكومة المرتقبة .

وقال النائب في البرلمان اللبناني، جميل السيد، ان "في لبنان الضجة كبيرة والحل قريب لا يوجد لها هذا الصدى يعالجونها بالكواليس، غدا هناك اجتماع بين رئيس المجلس والرئيس المكلف واعتقد انه سيجدون حلا".

فيما قال النائب في البرلمان اللبناني، اسامة سعد، ان "لابد من الحوار والتوافقات الوطنية حول مختلف الملفات ذات الحساسية وذات الطبيعة الاستراتيجية مثل السياسة الدفاعية والخارجية وموقع لبنان في معادلات المنطقة".

الاوساط المتابعة اعتبرت ان ما حصل خلال استشارات التكليف ضرب لوثيقة الوفاق الوطني وتجاوز للاعراف السياسية .

ومن المنتظر ان يلتقي الرئيس المكلف برئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت لاحق، ليبني بعده الثنائي الوطني موقفه مشاركته في الحكومة من عدمه .بعدما اودت التدخلات الخارجية بالاطاحة بما ابرم من تعهدات كان تبناها العماد حوزف عون ليتفاجئ الجميع بخطة اشبه بالانقلاب على صيغة التوافق ووضع البلاد في مهب التداعيات التي لا تخدم المصلحة الوطنية .

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