قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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إعلام العدو عن مقربين من وزير الامن القومي: بن غفير سيعلن استقالته الليلة
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عراقجي يأمل بالتنفيذ التام لترتيبات اتفاق وقف اطلاق النار في غزة
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وزيرا خارجية ايران ومصر يبحثان هاتفيا اتفاق وقف اطلاق النار في غزة
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غارات جوية جديدة للاحتلال تستهدف مدينة غزة
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مدفعية الاحتلال تقصف شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة
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وزير أمن الاحتلال يأمر بمنع الاحتفالات بالضفة الغربية باتفاق وقف اطلاق النار
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غارتان جويتان للاحتلال على منطقة البركة جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة
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قوات الاحتلال تقتحم قرية المجد غرب مدينة دورا بالخليل بالضفة الغربية
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مقاومون يستهدفون المحتلين بعبوات ناسفة ببلدة يعبد بجنين بالضفة الغربية
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كتائب الاقصى: قصفنا مقر قيادة للاحتلال غرب محور نتساريم بصواريخ 107