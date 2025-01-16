قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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قصف اسرائيلي على محيط شارع يافا وشارع مسعود والجرن بجباليا البلد
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غارات جوية اسرائيلية جديدة على جباليا البلد شمالي قطاع غزة
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قوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من الوصول لانتشال شهداء وجرحى بغزة
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قصف مدفعي اسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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إصابة 3 فتية بمواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس
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مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها تلة مخيم عسكر الجديد شرق نابلس
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صنعاء: القوات اليمنية ستتصدى بحزم وقوة لأي مواقف انتقامية على شعبنا
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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا بشارع يافا شمال شرق مدينة غزة
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طيران الاحتلال يقصف منزلا قرب محطة السلطان بشارع يافا بمدينة غزة
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الحية يؤكد لعراقجي ان الشعب الفلسطيني سيواصل المقاومة لنيل كل حقوقه