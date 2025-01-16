عراقجي يؤكد ضرورة معالجة أوضاع النازحين في غزة

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الخميس، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأعرب عراقجي عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه نتيجة صمود وثبات المقاومة واهل غزة الصامدين في مواجهة الإبادة الجماعية التي ارتكبها كيان الاحتلال منذ 15 شهراً، كما ثمن جهود قطر في هذا الصدد مؤكدا على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي تجاه تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ومعالجة أوضاع النازحين ، وإعادة إعمار ما لحق بالقطاع من دمار نتيجة العدوان الصهيوني.

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وفي الاتصال الهاتفي قدّم وزير الخارجية القطري، شرحا لعملية المفاوضات التي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وثمن المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.