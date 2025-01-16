الكرملين: بوتين وبزشكيان يبحثان الأوضاع في غزة وسوريا ومنطقة القوقاز

العالم - ايران

وجاء في بيان الكرملين عشية لقاء الرئيسين: "من المتوقع أن تتناول المحادثات القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على الأجندة الدولية والإقليمية وتشمل تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا ومنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومنطقة القوقاز، والوضع حول البرنامج النووي الإيراني".

وقد أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا في 26 ديسمبر الماضي أن اتفاقية روسية إيرانية شاملة سيتم توقيعها في 17 يناير الجاري في موسكو خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان.

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن الاتفاقية تجسد رغبة موسكو وطهران في التعاون في مجالي الأمن والدفاع، حيث تحتوي، من بين أمور أخرى، على عنصر دولي وتولي اهتماما خاصا "لتعزيز التفاعل لصالح السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتجسد رغبة الطرفين في مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة عدد من التحديات والتهديدات المشتركة الأخرى".

وأكد لافروف أن الاتفاقية جاهزة للتوقيع و"لا تتطلب أي تعديلات في ضوء الوضع الجديد في سوريا"، وأضاف أن الاتفاقية "شاملة وطويلة الأجل ومناسبة لجميع الظروف".