قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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شهيد وعدد من الجرحى بقصف اسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات
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طائرات الاحتلال تشن غارات على محيط شارع المنصور بحي الشجاعية شرق غزة
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إصابات بقصف الاحتلال خيمة نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في اريحا بالضفة الغربية
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إشتباكات بين قوات العاصفة وقوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم طولكرم
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قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس بالضفة من حاجز بيت فوريك
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طائرات الاحتلال تقصف منزلا في محيط مسجد الاخلاء بحي الصبرة في غزة
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غارة جوية اسرائيلية تستهدف حي الصبرة جنوبي مدينة غزة
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دبابات الاحتلال تستهدف منازل الفلسطينيين في بلدة جباليا شمالي غزة
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مقاومون يستهدفون بالرصاص الحي حاجز عورتا شرق مدينة نابلس بالضفة