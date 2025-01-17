اكثر من 80 شهيدا في غزة منذ اعلان وقف اطلاق النار

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام, قال الدفاع المدني إنه ومنذ الأمس قتلت آلة الحرب لكيان الاحتلال 86 شهيدًا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 258 آخرين، وذلك منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن 23 من الشهداء هم من الأطفال، و27 من النساء.

وتوزع الشهداء في كافة مناطق القطاع جراء القصف الصهيوني المتواصل، حيث استشهد في مدينة رفح اثنين، وكان نصيب خانيونس 7 شهداء، ومناطق وسط القطاع 4 شهداء، وكان لمدينة غزة الحصة الأكبر من أعداد الشهداء حيث استشهد فيها 73 مدنياً.

وأعلن من قطر على لسان رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتفاق يتم بموجبه إنهاء العدوان على قطاع غزة، يبدأ الأحد المقبل، من خلال عملية تبادل أسرى تدريجية.