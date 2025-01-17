بن غفير: عار عليكم .. إذا أقرت الصفقة سأستقيل

العالم _ فلسطين

ووصف بن غفير، في مؤتمر صحفي، الصفقة بالسيئة، و “تشمل تحرير مئات من المخربين القتلة، وتمحو كل الإنجازات وتقضي على بقية الأسرى الإسرائيليين”.

وتابع “هذه الصفقة عار وتفريط، وإذا أُقِرّت، فإننا سنستقيل من الحكومة”.

إقرأ ايضاً.. "اعترافٌ بالجريمة".. بن غفير يدعو إلى تهجير الغزِّيين وتشجيع الاستيطان

وأضاف بن غفير أنه “يجب وقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل، من أجل إعادة الأسرى”.

ودعا نتنياهو إلى “التروي ووقف هذه الصفقة السيئة وعدم العودة للوراء”.

إقرأ ايضاً... بن غفير يطالب بإقامة حواجز عسكرية دائمة في الضفة.. والسبب؟

واعتبر الوزير المتطرف أن “الفرحة في غزة والضفة الغربية، تظهر من هو الذي خضع في هذه الحرب”.

و الأربعاء أعلن من قطر على لسان رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتفاق يتم بموجبه إنهاء العدوان على قطاع غزة، يبدأ الأحد المقبل.