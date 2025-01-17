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بن غفير: عار عليكم .. إذا أقرت الصفقة سأستقيل

بن غفير: عار عليكم .. إذا أقرت الصفقة سأستقيل
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الخميس، بالاستقالة من حكومة نتنياهو، في حال إقرار الصفقة مع حركة حماس، وتنفيذ وقف إطلاق النار.

العالم _ فلسطين

ووصف بن غفير، في مؤتمر صحفي، الصفقة بالسيئة، و “تشمل تحرير مئات من المخربين القتلة، وتمحو كل الإنجازات وتقضي على بقية الأسرى الإسرائيليين”.

وتابع “هذه الصفقة عار وتفريط، وإذا أُقِرّت، فإننا سنستقيل من الحكومة”.

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وأضاف بن غفير أنه “يجب وقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل، من أجل إعادة الأسرى”.

ودعا نتنياهو إلى “التروي ووقف هذه الصفقة السيئة وعدم العودة للوراء”.

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واعتبر الوزير المتطرف أن “الفرحة في غزة والضفة الغربية، تظهر من هو الذي خضع في هذه الحرب”.

و الأربعاء أعلن من قطر على لسان رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتفاق يتم بموجبه إنهاء العدوان على قطاع غزة، يبدأ الأحد المقبل.

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