مكتب نتنياهو يعلن 'التوصل لاتفاق إطلاق سراح الأسرى'

العالم - فلسطين

وقال المكتب في بيان “أبلِغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب فريق التفاوض بأنه تم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن الرهائن”. وأضاف البيان أن من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الجمعة للموافقة على الاتفاق.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقالت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر أمس الخميس إن 86 شخصا على الأقل استشهدوا في اليوم التالي لإعلان الهدنة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن تعتقد أن الاتفاق ماض في المسار الصحيح، مشيرا إلى أن من المتوقع التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ 15 شهرا “في أقرب وقت” في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية أمس الخميس “لا نرى شيئا يشير إلى أن الأمر سوف يخرج عن مساره في هذه المرحلة”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال في وقت سابق الخميس إن هناك حاجة إلى حل “مشكلة عالقة” في المفاوضات.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الخلاف يتعلق بأسماء عدد من السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم. وقال المسؤول إن بريت ماكغورك مبعوث الرئيس جو بايدن وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الدوحة مع وسطاء مصريين وقطريين للعمل على حل الخلاف.

وقال المسؤول الكبير في حركة حماس عزت الرشق إن الحركة لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.