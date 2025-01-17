اتفاق الدوحة..ترحيب دولي ومماطلة اسرائيلية

العالم - بانوراما

وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري، إن الاحتلال يريد خلق حالة توتر في وقت حرج. واضاف ان الحركة تطالب الإدارة الأميركية بإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.

هذا واكد المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة، انه بعد الإعلان عن التوصل للصفقة مع كيان الاحتلال، قام جيشه باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة.

فيما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق ما زال غير مكتمل. ووصفه وزير الخارجية جدعون ساعر بالخيار المؤلم. فيما أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عدم التصويت لصالح الاتفاق.