بالفيديو.. الإيرانيون يشاركون أهالي غزة فرحة قرب نهاية العدوان 

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غزة في وجدان الشعب الإيراني. خرج الشعب الإيراني بمختلف أطيافه في العاصمة طهران ليعلن مساندته للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويعبر عن فرحته بقرب انتهاء الإبادة الجماعية في القطاع.



وقال مواطن إيراني: "أنا سعيد جداً لانتهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية وقتل الأطفال في قطاع غزة".



جميع الفئات العمرية كانت حاضرة في ساحة فلسطين وسط العاصمة طهران، لتعبر عن سعادتها وتضامنها مع أهالي قطاع غزة.



فيما قال طفل إيراني: "حضرت إلى هنا لأبارك لأهالي قطاع غزة انتصارهم، وأعلن تضامني ومساندتي لهم".



امتزجت مشاعر الفرح لدى الإيرانيين بانتهاء العدوان على قطاع غزة بمشاعر الحزن لفقدان قادة المقاومة والشهداء، مؤكدين عزمهم على مواصلة طريقهم.

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واشار مواطن إيراني الى انه: "رغم سعادتي بانتهاء العدوان، إلا أنني حزين لفقدان الشهيد عماد مغنية والشهيد سيد حسن نصر الله والشهيد إسماعيل هنية. كنا نتمنى أن يروا هذا الانتصار. يحيى السنوار كان بطلاً حقيقياً في المقاومة، وإن شاء الله نستطيع أن نواصل طريقهم. المقاومة أثبتت أن نهايتها هي الانتصار".



وقال مواطن إيراني: "أريد أن أقول لأهالي غزة إن مقاومتكم خلال الخمسة عشر شهراً، امتداداً لمقاومتكم على مدى السبعين عاماً، قد سجلت صورة جديدة".



جاء الإيرانيون إلى هنا ليشاركوا الشعب الفلسطيني نشوة الانتصار وفرحة قرب نهاية الإبادة الجماعية، ويواسوهم على ما فقدوا.