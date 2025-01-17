الصحة العالمية: إعادة بناء القطاع الصحي بغزة يحتاج 10 مليارات دولار

العالم - فلسطين

ودعت “الصحة العالمية”، في بيان لها، اليوم الخميس، الدول الأعضاء بها لتوفير التمويل من أجل الاستجابة الطبية في قطاع غزة بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ 15 شهرا على القطاع.

وأضاف البيان أن الدول الأعضاء والمانحين والمجتمع الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص، يجب أن يدعموا الاحتياجات الصحية العاجلة وإعادة الإعمار طويلة الأجل لمنظومة الرعاية الصحية في غزة.

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بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، إنه لا يمكن للأمم المتحدة تنفيذ الاستجابة للأوضاع المأساوية في قطاع غزة بمفردها.

وأكّد “بيبركورن” أن المنظمة مستعدة لتوصيل المساعدات، لكن العقبات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تحول دون توصيل المساعدات في أنحاء غزة لا بد من تذليلها.

وأضاف أنه لا بد من ضرورة تكثيف جهود الجهات المانحة والمجتمع العالمي لتوفير التمويل المرن لتمكين هذه الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد.

وأمس الأربعاء أعلن من قطر على لسان رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتفاق يتم بموجبه إنهاء العدوان على قطاع غزة، يبدأ الأحد المقبل.

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