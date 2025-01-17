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مراسل العالم: "إسرائيل" اعلنت التزامها باتفاق وقف العدوان على غزة

الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة الزميل خضر شاهين أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال يعقد اليوم بمشاركة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث التصديق على اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة.

العالم – خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن نتنياهو كان قد أمر بانعقاد المجلس الوزاري المصغر لمناقشة صفقة تبادل الاسرى ووقف العدوان على غزة.

وأكد أن فريق التفاوض الإسرائيلي المتواجد في الدوحة أبلغ نتنياهو بالتوصل لتفاهمات بشأن صفقة إطلاق سراح المختطفين، مؤكدا أن نتنياهو أصدر تعليماته للجهات ذات الصلة بالاستعداد لاستقبال المختطفين عند عودتهم.

كما أكد مراسلنا أن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيلمين نتنياهو اعلن بشكل رسمي التزامه بالاتفاق بالرغم من معارضة المتطرفين الذين هددوا بالانسحاب من الحكومة الاسرائيلية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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