حكومة نتنياهو تبحث تصديق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

العالم – خاص بالعالم

بعد خلافات داخل مكونات تحالف حكومة الكيان الإسرائيلي، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن انعقاد المجلس الوزاري الأمني السياسي، لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

مكتب نتنياهو قال إن فريق التفاوض أبلغ نتنياهو بالتوصل لتفاهمات بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى، وإن نتنياهو أصدر تعليماته للجهات ذات الصلة بالاستعداد لاستقبالهم عند عودتهم. كما أشار إلى أن الكيان ملتزم بتحقيق جميع أهداف الحرب وعلى رأسها إعادة جميع المختطفين الأحياء والقتلى.

إعلان مكتب نتنياهو جاء بعد نقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين أنه تم حل الخلافات في الحكومة الإسرائيلية وأن اتفاق وقف إطلاق النار سينفذ.

وكان وزير الأمن القومي في الكيان إيتمار بن غفير هدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو في حال إقرار الصفقة. مشيرا إلى أنه إذا تقرر استئناف القتال ضد حركة حماس كما طلب حزبه، فإنه سيعود إلى دعم الحكومة.

تصريحات بن غفير رد عليها حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قائلا بأن من يفكك حكومة اليمين سيلاحقه العار إلى الأبد. وأوضح الحزب أن الصفقة تؤمّن إطلاق سراح أقصى عدد من الأسرى كما تسمح للكيان بالعودة إلى القتال تحت ضمانة أميركية والحصول على الأسلحة ووسائل الحرب اللازمة.

ومن جهة ثانية، أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي ثقته بدخول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد غد الأحد.

وقال كيربي: تم الاتفاق على جميع المستويات، لقد قمنا بتسوية التفاصيل الأخيرة التي كان من الضروري تسويتها وإصلاحها، ونعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح هنا للبدء في التنفيذ بحلول نهاية الأسبوع، وهناك عملية حكومية إسرائيلية يتعين علينا احترامها.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن ثقته في بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد غد الأحد، وقال إن الاتفاق يفتح المجال لوقف دائم لإطلاق النار. فيما قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب انه استطاع تغيير مسار المفاوضات بسرعة بينما لم يفعل الرئيس الأميركي جو بايدن أي شيء، مؤكدا على وجوب تنفيذ الاتفاق قبل أن يتولى منصب الرئيس، في العشرين من الشهر الجاري.