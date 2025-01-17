خطة حكومية لتسهيل عودة النازحين إلى وسط وشمال غزة

العالم - فلسطين

وبين “الثوابتة”، في تصريحات إعلامية الخميس، إن الخطة الحكومية ستعمل على توجيه النازحين الفلسطينيين بشكل يومي للتعامل مع المراحل المختلفة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل العودة لمنازلهم.

وأوضح أن الخطة الحكومية ستعلن خلال اليومين القادمين، وسترافقها تعليمات وتوجيهات بشكل يومي لمساعدة النازحين الفلسطينيين على التعامل مع المراحل المختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وناشد الثوابتة النازحين الإلتزام بالبروتوكولات الحكومية، والعودة عبر شارع الرشيد الساحلي غربي قطاع غزة، لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

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واضطر أكثر من مليوني مواطن فلسطيني بالقطاع للنزوح، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، حيث ويواجه النازحون ظروفا قاسية في المدارس والخيام والشوارع، وسط انعدام المياه والطعام وانتشار الأمراض.

ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

يأتي ذلك في اليوم 468 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أمريكي أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.