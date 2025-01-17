الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في روسيا

العالم _ إيران

ووصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان قبل لحظات إلى موسكو عبر مطار فنوكوفو.

ولدى وصوله إلى مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، كان في استقبال الرئيس وزير الطاقة الروسي سيرغي سيفلييف ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين البلدين ونائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو وسفير الايراني كاظم جلالي وبعض المسؤولين الروس الآخرين.

إقرأ ايضاً...بوتين وبزشكيان يوقعان الجمعة اتفاقية شراكة استراتيجية

ومن المقرر أن يوقع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته لروسيا اتفاقية تعاون شاملة بين البلدين لمدة 20 عاما. وتتضمن هذه الاتفاقية أكثر من 30 محوراً في مختلف مجالات الاقتصاد والنقل وممرات الترانزيت والنقد والمصرفية والاستثمار والعلوم والنفط والغاز وغيرها.

وفي الواقع، فإن هذا الاتفاق هو عقد طويل الأمد يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة الحقوق المتبادلة، وتوازن الالتزامات، واحترام سلامة الأراضي.