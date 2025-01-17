قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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هآرتس: مصلحة السجون بدأت استعداداتها لاطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين
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مصادر عبرية: نتنياهو سيخترق الاتفاق بمجرد انتهاء عملية الافراج عن الاسرى
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مصادر عبرية: نتنياهو يقول إنه يريد بالاتفاق تخفيف ضغوطات عائلات الاسرى
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مصادر عبرية: نتنياهو يتعهد لسموتريتش وبن غفير بالعودة للقتال في غزة
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ماكرون: مواطنان فرنسيان ضمن قائمة المحتجزين المفرج عنهم بالدفعة الاولى
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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يجتمع برئيس الوزراء الروسي في موسكو
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هآرتس: سينقل الاسرى المفرج عنهم لمعتقل عوفر ومن هناك لمناطق مختلفة
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هآرتس: سيفرج وفق الصفقة عن الف غزي اعتقلوا خلال العملية البرية
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هآرتس: سيفرج عن 600 اسير فلسطيني تتجاوز محكوميتهم الـ 15 عاما
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مصادر عبرية: عدد أسرى المؤبدات المفرج عنهم ضمن الصفقة 290 فلسطينيا