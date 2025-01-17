مسيرات حاشدة في ايران احتفالا بانتصار المقاومة في غزة

العالم-ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بخروج مسيرات حاشدة في جميع أنحاء إيران بعد صلاة الجمعة احتفالا بانتصار المقاومة الفلسطينية.

وكان مجلس التنسيق الإعلامي الإسلامي قد دعا جميع المواطنين الغيورين في إيران للمشاركة في المسيرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، للاحتفال بالانتصار الإلهي الكبير.

وتأتي هذه المسيرات احتفالًا باعلان وقف إطلاق النار في غزة، وقبول جميع شروط حركة حماس، التي تمثل إنجازًا كبيرًا وتظهر انتصار إرادة الشعب الفلسطيني المقاوم، وهزيمة استراتيجية للعدو، كما تمثل انتصار الدم على السيف أمام الكيان الصهيوني، وتعد تجربة استراتيجية للمقاومة والأحرار في العالم.

وقال المجلس في بيانه، هذا الاتفاق على وقف إطلاق النار يؤكد عجز الكيان الصهيوني عن تحقيق أهدافه، مثل تحرير الأسرى، وإزالة حركة الجهاد الإسلامي، والسيطرة على قطاع غزة، وهو يعكس الضعف المتزايد للكيان المحتل وتراجعه بعد 16 شهرًا من الهجوم الدموي على غزة.

وفي هذا السياق، تقدم مجلس التنسيق الإعلامي الإسلامي بالشكر للشعب الإيراني العظيم والمسلمين الأحرار في اليمن ولبنان ودول إسلامية أخرى الذين وقفوا جنبًا إلى جنب مع نساء وأطفال غزة في هذه الفترة، وفضحوا الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني عبر المسيرات والاحتجاجات في "جمعة الغضب" و"جمعة الكراهية".