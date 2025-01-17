علي حسن خليل: نحن منفتحون على حوار ايجابي

العالم-لبنان

وحسبما نقل موقع قناة المنار, أوضح خليل، خلال مداخلة إعلامية، أنه “حدث التباسٌ لدى الرأي العام حول مواقف الطائفة، لكن الصمت كان خيارًا خلال الفترة الماضية، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل التفاهمات والاتفاقات التي جرت في الكواليس.”

وفيما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة، نفى خليل وجود أي اتفاق تم نقضه، مشيرًا إلى أن “الأجواء المعلنة من الكتل السياسية التي تواصلنا معها كانت متجهة لتسمية نجيب ميقاتي، قبل أن تغيّر هذه الكتل موقفها لاحقًا.”

وبخصوص اللقاء مع الرئيس جوزاف عون، قال خليل: “في ذلك اللقاء، لم يتم التطرق إطلاقًا إلى موضوع رئاسة الحكومة المقبلة. النقاش تركز على قضايا كبرى تتعلق بإدارة الدولة والحكم. رغم أنه لم يكن مرشحنا الأول، إلا أننا صوّتنا له.”

وفيما يخص العلاقة مع الجانب السعودي، أكد خليل أنه “خلال اتصالاتنا مع الجانب السعودي، لم يتم التطرق إلى موضوع رئاسة الحكومة. نحن منفتحون على حوار إيجابي مع الرئيس نواف سلام، وكل الكلام التشكيكي غير صحيح. ببساطة، كان لدينا مرشح وخسر.”

وأضاف: “لنا مطالبنا، لكننا لسنا طائفة مهزومة، والديمقراطية تقتضي على الجميع احترام تمثيلها. نحن في حوار مع الرئيس سلام حول مشاركتنا في الحكومة.”