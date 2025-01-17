الأمم المتحدة تحشد الاستعدادات لتوزيع المساعدات في غزة

العالم - فلسطين

وحث المسؤول الأممي، على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح لعمال الإغاثة بالوصول الآمن وبدون إعاقات للمحتاجين أينما كانوا وإزالة كل العوائق أمام دخول المساعدة الأساسية.

وطالب مجلس الأمن “باستخدام صوته الجماعي وثقله للإصرار على أن يكون وقف إطلاق النار مستدامًا، واحترام حقوق الإنسان وإزالة العوائق أمام إنقاذ الأرواح”.

بدوره، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: إن “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ما زال يتلقى تقارير عن وقوع ضحايا بين الفلسطينيين، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على غزة”.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها قاموا أمس بتيسير الإجلاء الطبي لاثني عشر مريضًا ونحو 30 مرافقًا لهم من غزة.

وأشار إلى أن المرضى، الذين يعاني غالبيتهم من السرطان واضطرابات مناعية، سيتلقون العلاج في ألبانيا وفرنسا والنرويج ورومانيا.

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من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي إن لديه 80 ألف طن من الغذاء خارج غزة أو في الطريق إلى القطاع، بما يكفي لإطعام أكثر من مليون شخص.

وأضاف البرنامج أن “وقف إطلاق النار يجلب الأمل”، لكنه شدد على “ضرورة ضمان حرية الحركة غير المُقيدة للفرق الإنسانية والمساعدات للوصول إلى المحتاجين”.

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