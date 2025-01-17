قناة العالم
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥
١١:٣٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
تكبيرات تدوي في سجون الاحتلال بعد وصول اخبار الصفقة للاسرى
عاجل
الرئيس الايراني: لاشك ان هذه العلاقات ستفشل كل مؤامرات الاعداء
عاجل
الرئيس الايراني: القائد اوصانا بضرورة ان تدير دول المنطقة شؤونها بنفسها
عاجل
الرئيس الايراني: نعتبر علاقتنا بكم حياتية وحساسة ونسير بهذا الاتجاه بقوة
عاجل
الرئيس الايراني: حاولنا ان نحل المشاكل بيننا
عاجل
الرئيس الايراني: وصلنا الى نتائج نهائية وستوقع الاتفاقية في هذه الزيارة
عاجل
الرئيس الايراني: لقد ازلنا العوائق التي كانت تواجه البلدين
عاجل
الرئيس الايراني: الاتفاقية الاستراتيجية ستوقع اليوم وتشمل مجالات عديدة
عاجل
اجتماع الرئيسين الايراني والروسي في قصر الكرملين
عاجل
حماس:نطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف الارهاب الصهيوني