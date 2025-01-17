كابنيت الكيان يصادق على تنفيذ صفقة التبادل الأحد المقبل

العالم _ فلسطين

وقال مكتب نتنياهو، إنه قد يتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للخطة المخطط لها، حيث من المتوقع إطلاق سراحهم في وقت مبكر من يوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مكتب رئيس الوزراء الكيان"الإسرائيلي" بأن فريق التفاوض أبلغ نتنياهو بالتوصل إلى اتفاقات بشأن صفقة لإطلاق سراح الاسرى.

ووفق ما أورده الإعلام العبري، فقد أوعز نتنياهو بعقد اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني ​​اليوم الجمعة، وبعد ذلك سيتم عقد اجتماع للحكومة للمصادقة على الصفقة.

وأعرب نتنياهو عن تقديره للفريق المفاوض وكل من ساعده، وأبلغ أهالي المختطفين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل إدارة المختطفين والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء.

ووجّه رئيس الوزراء منسقية أسرى الحرب والمفقودين بتنسيق الاستعدادات لاستقبال المختطفين لدى عودتهم إلى "إسرائيل".

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وقال نتنياهو إن "إسرائيل" ملتزمة بتحقيق جميع أهداف الحرب، بما في ذلك عودة جميع المختطفين لدينا، الأحياء منهم والأموات.

وأعلنت الخارجية القطرية الأربعاء الماضي، نجاح مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخولها حيز التنفيذ يوم الاثنين 18/01/2025.