كيف يترقّب أهل غزة الساعات القادمة لصفقة التبادل؟

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في أحد المخيمات التي يتواجد فيها النازحون الذين نزحوا من مكان الى آخر، وسط معاناة كبيرة جدا من قبل الإحتلال الإسرائيلي الذي أجبرهم على النزوح من منازلهم بعد أن دمرها واحدث فيها مجازر وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، إضافة إلى حرب المجاعة والنزوح.

ولفت مراسلنا إلى أنه فيما تتعلق بالتطورات الميدانية فقد نفذ جيش كيان الإحتلال غارة جوية بشرق مدينة خان يونس في الجنوب الشرقي منها منطقة الفخاري، ما أدى إلى ارتقاء الشهيد من عائلة العمور وعدد من المصابين جراء تلك الغارة، إضافة الى استمرار بعض الغارات في مدينة غزة على الرغم من أن الهدوء الذي ساد في القطاع كان المتفق عليه عند الساعه 12 من ظهر اليوم بداية لانسحاب طائرات الاحتلال الاسرائيلية الاستخبارية وعدد من الطائرات المسيّرة لجمع المعلومات، حيث تم التوافق بين الوسطاء والمقاومة الفلسطينية بانسحاب تلك الطائرات على أن يتم العمل من قبل المقاومة الفلسطينية لتجهيز الرهائن والأسرى الذين سيتم تسليمهم خلال يوم غد وهم ثلاثة من الأسرى.



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وفيما يتعلق بالاجواء في شوارع قطاع غزة ينتظر النازحون العودة وينتظرون لحظة وقف اطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا في الساعة8:30 صباحا،على أمل العودة ووقف تلك الدماء ومجازر الإحتلال الإسرائيلي وشلال الدماء الذي سيتوقف وأصوات الإنفجارات والقصف المتواصل على قطاع غزة.

وفي مقابلة مع احدى النازحات المتواجدات في هذا المخيم قالت أنها تتأمل العودة الى غزة ونتمنى أن لا يكون هنالك ضحايا بسبب الإعتداءات التي وقعت، حيث أنه في آخر لحظة يقومون بالضرب والعدوان وهذا ما يخشون منه وتمنت ان تعيش حتى لحظة العودة الى غزة من اجل الفرح بالعودة ولقاء اهاليهم في غزة.





وتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 10 آلاف و300 فلسطيني، بينما تقدر بعض المصادر عدد المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة بنحو 100 أسير، في حين أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل عشرات الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

ستفرج إسرائيل أثناء المرحلة الأولى عن نحو ألفي أسير، بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، و500 من ذوي الأحكام العالية، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقابل إفراج حماس عن 33 أسيرا إسرائيليا.



وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت إن آلية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ستعتمد على عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم "إسرائيل".

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