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مخيم جنين يتنفس الصعداء بعد 45 يوما من انقطاع الخدمات الاساسية

الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

 بعد مرور اكثر من 45 يوما من انقطاع الكهرباء والمياه وتراكم النفايات في جنين اثر الحملة العسكرية التي تشنها الاجهزة الامنية الفلسطينية على مخيم جنين بحسب ما قالت حماية وطن، يجري الان اصلاح كوابل الكهرباء والمحولات التي تضررت بفعل الاشتباكات المستمرة في هذا المخيم.

العالم - مراسلون

اليوم فقط تمكنت شركة كهرباء الشمال من الدخول الى مخيم جنين لاصلاح ما تضرر الكهرباء، حيث تمر الاجواء فصل الشتاء بدون تدفئة وكهرباء وبدون مياه صالحة للشرب. ودخلت ايضا الجهات المعنية لازالة النفايات المتراكمة من الشوارع منذ 45 يوما.

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ابدت السلطة الفلسطينية قبل عدة ايام مرونة بالتجاوب مع مبادرة حل الازمة ، وهي مبادره اطلقها رجال الاصلاح والمجتمع المدني والمؤسسات الامنية في مدينة جنين لوقف هذه الاشتباكات والاقتال الداخلي في المخيم، وتم الوصول الى نقطة جوهرية بان الدم الفلسطيني الواحد ان لا يراق في مخيم جنين.

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