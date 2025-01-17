مخيم جنين يتنفس الصعداء بعد 45 يوما من انقطاع الخدمات الاساسية

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اليوم فقط تمكنت شركة كهرباء الشمال من الدخول الى مخيم جنين لاصلاح ما تضرر الكهرباء، حيث تمر الاجواء فصل الشتاء بدون تدفئة وكهرباء وبدون مياه صالحة للشرب. ودخلت ايضا الجهات المعنية لازالة النفايات المتراكمة من الشوارع منذ 45 يوما.

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ابدت السلطة الفلسطينية قبل عدة ايام مرونة بالتجاوب مع مبادرة حل الازمة ، وهي مبادره اطلقها رجال الاصلاح والمجتمع المدني والمؤسسات الامنية في مدينة جنين لوقف هذه الاشتباكات والاقتال الداخلي في المخيم، وتم الوصول الى نقطة جوهرية بان الدم الفلسطيني الواحد ان لا يراق في مخيم جنين.