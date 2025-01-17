'بزشكيان - بوتين'.. الاتفاق الاستراتيجي أساس توسيع العلاقات المشترکة

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وقال مسعود بزشكيان في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه و"قبل رحلتي، قمت بزيارة سماحة القائد واكد سماحة قائد على تعزيز العلاقات القائمة بيننا وبين البلد الشقيق والصديق روسيا إلى حد كبير".

وتابع: "لحسن الحظ فإن اتصالاتنا مع منطقتنا تتحسن يوما بعد يوم، والاتجاهات التجارية والثقافية والاقتصادية تتقدم بشكل أكثر ثباتا".

وقال الرئيس الايراني ان"نعمل منذ سنوات على إعداد خطة استراتيجية شاملة، واليوم سيتم التوقيع على هذه الوثيقة، وقد تمكنا من تعميق اتصالاتنا في كافة مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والثقافة".

واضاف بزشكيان انه "تم الاتفاق على معظم الاتفاقيات التي عقدناها معًا، وتم تلخيصها وإنجازها بين الوزراء والخبراء من الجانبين، وسيتم التوقيع عليها خلال الاجتماع الذي نعقده معًا".

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وفي جزء من كلمته، قال مسعود بزشكيان "إن محطة الطاقة النووية موجودة في الاتفاق وهي الآن تتقدم بشكل جيد. وسيتم التوقيع على الاتفاقيات في هذا الصدد وتنفيذها في اجتماع اليوم".

كما ذكر بزشكيان "لقد حاولنا من خلال الاتفاقيات المشتركة القضاء على كل المشاكل المحتملة داخل البلاد"، وأضاف: "نحن نعتبر علاقتنا معكم حيوية وحساسة واستراتيجية، ونحن نقف بثبات على هذا الطريق".

وأشار الرئيس الايراني إلى أن وجهة نظر سماحة القائد للعلاقات الإيرانية الروسية هي وجهة نظر استراتيجية، وقال: "ما قلته هو توصيات سماحة القائد. اعتقادنا هو أن المنطقة يجب أن تحكمها حكومات إقليمية، لا داعي لأن يأتوا من الجانب الآخر من العالم ويحدثوا الفوضى في المنطقة وينفذوا سياساتهم الخاصة.

وأضاف بزشكيان: "هذه الروابط بين دول المنطقة ستؤدي بالتأكيد إلى إفشال خططهم".

بزشكيان يلتقي رئيس الوزراء الروسي في موسكو

الى ذلك التقى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين استمرارًا لزيارته إلى روسيا.

ووصل الرئيس الايراني إلى موسكو صباح اليوم بهدف توسيع العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.