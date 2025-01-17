قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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اصابات اثر استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين بمخيم الشاطئ بمدينة غزة
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مصادر اعلامية: حماس اشترطت هدوء قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق
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القوات اليمنية: استهدفنا باربعة صواريخ مجنحة اهدافا حيوية في ام الرشراش
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القوات اليمنية: سنتخذ قرارات تصعيدية مناسبة في حال نكث الاحتلال بوعوده
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القوات اليمنية تستهدف بعملية ثالثة حاملة الطائرات الاميركية هاري ترومان
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القوات اليمنية استهدفت هدفا حيويا في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة
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القوات اليمنية استهدفت باربعة صواريخ مجنحة اهدافا حيوية في امر الرشراش
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بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال المظاهرات المليونية بصنعاء
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بعد قليل ..بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال المظاهرات المليونية بصنعاء
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وزير الخارجية القطري: نؤكد اهمية حشد الدعم الدولي لغزة ودعم الاسر المنكوبة