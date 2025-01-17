وقف إطلاق النار لا يوقف نزيف غزة.. شهداء وجرحى بالعشرات

العالم - فلسطين

وأوضحت المصادر أن 86 شهيدا ارتقوا في شمال قطاع غزة، و16 شهيدا في جنوب القطاع، و5 شهداء في المنطقة الوسطى، وأن من بين الشهداء 27 طفلا و31 امرأة، مؤكدة إصابة 264 مواطنا بجروح متفاوتة، نتيجة العدوان المتواصل على القطاع.

وتوزع الشهداء في كافة مناطق القطاع جراء القصف الصهيوني المتواصل، حيث استشهد في مدينة رفح اثنين، وكان نصيب خانيونس 7 شهداء، ومناطق وسط القطاع 4 شهداء، وكان لمدينة غزة الحصة الأكبر من أعداد الشهداء حيث استشهد فيها 73 مدنياً.

وأعلن من قطر على لسان رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتفاق يتم بموجبه إنهاء العدوان على قطاع غزة، يبدأ الأحد المقبل، من خلال عملية تبادل أسرى تدريجية.