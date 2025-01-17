قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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الرئيس الايراني: البلدان مصممان على رفع العوائق بينهما
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الرئيس الايراني: الوثيقة التعاونية الشاملة التي وقعت اليوم فتحت افاقا جديدة
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الرئيس الايراني: العلاقات متواصلة بين موسكو وطهران وتسير نحو الافضل
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الرئيس الايراني: روسيا تتمتع بمكانة مرموقة بالمنطقة والعالم
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الرئيس الايراني: نشكر الرئيس الروسي والشعب الروسي عن هذه الاستضافة
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الرئيس الروسي: نتمنى تحسين الاوضاع الاغاثية لسكان غزة عبر الاتفاق المعلن
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الرئيس الروسي: الشعب السوري يجب ان يقرر مصيره بنفسه
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الرئيس الروسي: روسيا بقيت ملتزمة بحل شامل للاوضاع في سوريا
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الرئيس الروسي: توجهنا في الساحة الدولية هو الوقوف بوجه اي هيمنة
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الرئيس الروسي: هناك فرصة توفرت للايرانيين للسفر الى روسيا دون تاشيرة