زلزال ديمغرافي يضرب الصين: تراجع سكاني غير مسبوق

العالم - آسيا والباسفيك

يأتي ذلك في ظل مواجهة البلاد لشيخوخة سريعة وانخفاض مستمر في معدلات المواليد.

وذكرت وكالة "شينخوا"، أن عدد السكان بلغ 1.408 مليار نسمة بحلول نهاية العام، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين، مقارنة بـ 1.410 مليار في عام 2023، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة.

ورغم أن الانخفاض في عدد السكان كان أقل حدة مقارنة بالعام السابق، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه.

ويُرجع العديد من المراقبين استمرار انخفاض معدلات المواليد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أعداد النساء العاملات، واتجاههن نحو التعليم العالي.

وتُظهر البيانات أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً يمثلون الآن نحو ربع سكان الصين، حيث بلغ عددهم 310.31 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ297 مليونا في 2023.

أما معدل المواليد، فرغم ارتفاعه بشكل طفيف إلى 6.77 لكل 1,000 شخص، إلا أن الخبراء يرون أن هذا التحسن مؤقت.

ورغم الجهود، يرى الخبراء أن الاتجاه العام لانخفاض عدد السكان والزيادة المستمرة في أعداد كبار السن سيستمر ما لم تُتخذ سياسات قوية لدعم الإنجاب.

كانت الصين قد ألغت سياسة الطفل الواحد الصارمة التي فرضتها في الثمانينيات بسبب مخاوف من الانفجار السكاني في عام 2016، وسمحت للأسر بإنجاب 3 أطفال في عام 2021. ولكن هذه السياسات لم تتمكن من عكس مسار التراجع الديمغرافي، في بلد طالما اعتمد على قاعدته العمالية الكبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.