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ما هي اصداء اتفاق وقف اطلاق النار في غزة داخل كيان الاحتلال؟

الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

بقي الاعلان على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى محور اهتمام الاعلام العبري الذي ركز ايضا على الخلافات بين وزير الحرب ورئيس اركان جيش الاحتلال الذي يخضع لضغوط لتقديم استقالته وعلى الفشل في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بما جرى في معركة طوفان الاقصى في السابع من الاكتوبر من العام 2023.

العالم - العين الاسرائيلية

وقال الكاتب السياسي عبدالله قمح، ان هناك صراع جاري داخل الحكومة في كيان الاحتلال، وحديث عن تفكك هذا الائتلاف، وتوقع ان يتفكك هذا الائتلاف بالاضافة الى ان دخول الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب سيؤدي الى حالة التشظي هذه، كون ترامب يريد الدخول للسلطة دون وجود رؤوس تؤدي الى حرب جديدة.

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الاعلام العبري هناك حديث عن ان هذه الهدنة ليست دائمة وانما سنذهب لقتال جديد في لحظة معينه، وتوقع ان يؤدي هذا الاتفاق الى خلل في الداخل الاسرائيلي واجراء انتخابات تؤدي نتائج مختلفة عن ما هو موجود الان.

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