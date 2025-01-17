ما هي اصداء اتفاق وقف اطلاق النار في غزة داخل كيان الاحتلال؟

العالم - العين الاسرائيلية

وقال الكاتب السياسي عبدالله قمح، ان هناك صراع جاري داخل الحكومة في كيان الاحتلال، وحديث عن تفكك هذا الائتلاف، وتوقع ان يتفكك هذا الائتلاف بالاضافة الى ان دخول الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب سيؤدي الى حالة التشظي هذه، كون ترامب يريد الدخول للسلطة دون وجود رؤوس تؤدي الى حرب جديدة.

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الاعلام العبري هناك حديث عن ان هذه الهدنة ليست دائمة وانما سنذهب لقتال جديد في لحظة معينه، وتوقع ان يؤدي هذا الاتفاق الى خلل في الداخل الاسرائيلي واجراء انتخابات تؤدي نتائج مختلفة عن ما هو موجود الان.

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