قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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اندلاع مواجهات بين اهالي قرية عربونة وقوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية
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صفارات الانذار تدوي في مستوطنة "نيرعام" في غلاف غزة
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الاعلام العبري: نشر اسماء الاسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم يوم الاحد
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مصدر بالمقاومة: الاولوية ستكون من نصيب المصابين والمرضى
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مصدر بالمقاومة: المعبر سيفتح بعد اسبوعين من تسليم مجندات الاحتلال
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مصدر بالمقاومة: يتم حاليا تأهيل معبر رفح
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مصدر بالمقاومة: يتم حاليا الاستعدادات بالقاهرة للبدء بتنفيذ اتفاق غزة
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بزشكيان: نؤكد على تعددية الاقطاب في العالم
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بزشكيان: حقوق الانسان للجميع ولا يجب غض الطرف بذلك عن دولة اخرى
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بزشكيان: لا يمكن القبول بتدمير المستشفيات ومنع المساعدات