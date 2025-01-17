عون لماكرون: لإعادة الإعمار وانسحاب 'اسرائيل' ضمن المهلة المتفق عليها

العالم - لبنان

ودعا لإعادة الأسرى فضلًا عن إعادة إعمار القرى والمناطق اللبنانية التي تهدّمت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

من جهته، رأى ماكرون أن "فرنسا وقفت الى جانب اللبنانيين خلال السنوات الماضية"، وأضاف: "أنهيتم الفراغ السياسي الذي شهده لبنان، وأنتم تضعون لبنان على طريق التعافي".

وتابع ماكرون: " فرنسا ساعدت لبنان انسانيا خلال الحرب، وهي مستعدة لاستكمال مساعدته في بسط سلطته على كامل أراضيه ضمن إتفاق وقف إطلاق النار".



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وذكر ماكرون أن "اتفاق وقف إطلاق النار، (..)، كان نهاية مرحلة من العنف لا تُطاق، ونتطلع لانسحاب كامل للجيش "الإسرائيلي".

وأكد ماكرون أنّه "يجب تشكيل حكومة جديدة سريعًا"، وقال: "أعرف أن كل القوى السياسية ستتحرك لمواكبتكم ومواكبة رئيس الحكومة المكلّف".

وفي وقت لاحق، عُقد لقاء موسع في قصر بعبدا بين عون وماكرون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وكان ماكرون قد وصل صباح اليوم إلى لبنان، يرافقه وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان جان نويل بايرو وسباستيان لوكورنو، وموفده الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، وعلى جدول أعماله سلسلة لقاءات بينها لقاء الضابطين الأميركي والفرنسي المعنيين بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701.