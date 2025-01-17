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المركزي الإيراني: الاتفاقية المالية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ

المركزي الإيراني: الاتفاقية المالية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني "محمدرضا فرزين" في موسكو، أن الاتفافية المالية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ.

العالم _ إيران

وصرح اليوم "فرزين" الذي يزور روسيا حاليا، أن الاتفاقية المالية بين طهران وموسكو قد دخلت حيز التنفيذ، مبينا أن هذه الاتفاقية تعتمد على سعر الصرف المتفق عليه في سوق الصرف التجاري كأساس للتسوية المالية بين الجانبين.

وأضاف : إن المشروع التنفيذي الكبير الآخر بين إيران وروسيا هو ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسية بشبكة "شتاب" الإيرانية المالية، وقد تم إنطلاق المرحلة الأولى منه.

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وتابع : كما تم تنفيذ وثيقة العمل المشترك بين البنكين المركزي الإيراني والروسي، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وبما يشمل استخدام العملات الوطنية في مجال التجارة المشتركة، وإمكانية ربط أنظمة الدفع المصرفية المحلية في البلدين المعروفة باسم "سِبام" و"SPFS"، وإمكانية ربط شبكات نظام الدفع في ايران وروسيا.

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واعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني، أن ربط شبكة نظام الدفع "مير" و شبكة "شتاب" وكذلك الاتفاقية المالية بين البنك المركزي الروسي والإيراني، شكل حدثين كبيرين على صعيد العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو.

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