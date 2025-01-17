قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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العالم الرقمي
اقتصاد
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة في بلدة يعبد في جنين
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قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بعد اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تواصل احراق منازل في شمال قطاع غزة
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اعلام عبري: بدء اجتماع الحكومة للمصادقة على اتفاق وقف اطلاق النار بغزة
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الاحتلال يستهدف شمالي النصيرات وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية
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مصادر سورية: انفجار سيارة ملغمة بمدينة منبج في شرق محافظة حلب السورية
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ارتفاع حصيلة ضحايا غزة الى 116 منذ لحظة اعلان اتفاق وقف اطلاق النار
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طيران الاحتلال ينفذ حزاما ناريا على ارض المفتي في النصيرات وسط القطاع
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اصابات جراء قصف طيران الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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طيران الاحتلال يستهدف محيط مدرسة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة