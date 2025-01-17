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مشاهد حصرية: كتائب شهداء الأقصى تسجل إسقاط مُسيّرة صهيونية

الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لطائرة مسيّرة صهيونية سيطرت عليها أثناء قيامها بمهام استخبارية في أجواء المنطقة الوسطى.

العالم - فلسطين

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