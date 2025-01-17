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مصادر سورية: انفجار سيارة ملغمة بمدينة منبج في شرق محافظة حلب السورية
مشاهد حصرية: كتائب شهداء الأقصى تسجل إسقاط مُسيّرة صهيونية
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الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش
عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لطائرة مسيّرة صهيونية سيطرت عليها أثناء قيامها بمهام استخبارية في أجواء المنطقة الوسطى.
العالم -
فلسطين
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تصنيف :
أهم الأخبار
العالم العربي
فلسطین
فيديو
الاحتلال
طوفان الأقصى
كلمات دليلية :
كتائب شهداء الأقصى
طوفان الأقصى
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