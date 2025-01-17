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إيران وروسيا توقعان اتفاق للشراكة الاستراتيجية

إيران وروسيا توقعان اتفاق للشراكة الاستراتيجية
الجمعة ١٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

وق‍ع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو 

العالم - بانوراما

وخلال زيارة رسمية الى العاصمة الروسية موسكو،اكد بزشكيان ان الوثيقة التعاونية الشاملة التي وقعت الجمعة فتحت افاقا جديدة، وشدد على انها ترفع سقف العلاقات بين البلدين بما يصب في مصلحتهما.

واشار الى تصميم البلدين على رفع العوائق معتبرا انها خطوة كبيرة وتقدم نحو الافضل ورفض ازدواجية المعايير خاصة في فلسطين ولبنان.

فيما رحب بوتين بتطوير العلاقات بين البلدين واكد توجه الجانبين في الساحة الدولية للوقوف بوجه اي هيمنة.

وشدد الرئيس الروسي على التزام بلاده بحل شامل للاوضاع في سوريا وحق الشعب السوري في تقرير مصيره.

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