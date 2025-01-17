منذ 44 يوما .. أجهزة السلطة تواصل حصارها واعتداءاتها على مخيم جنين

العالم - فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، أضافت اللجنة في بيان لها، مساء الجمعة أن هذه اعتداءات السلطة مستمرة وسط تجاهل لكل النداءات الوطنية والحقوقية والمطالبات الفصائلية بوقف هذه السياسية التي لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، وتنسجم بشكل كامل مع جرائمه المتكررة بحق الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الحديث إعلامياً من طرف السلطة حول موافقتها على المبادرة التي قدمها وجهاء وشخصيات مجتمعية لوقف العدوان، إلا أن أجهزة السلطة لا تزال تفرض الحصار على المخيم، وتقطع الخدمات الأساسية عنه، في محاولة لدفع المقاومين للاستسلام وإلقاء بنادقهم التي تدافع عن شعبنا ومقدساته.

كما يواصل عناصر أجهزة السلطة استهداف المدنيين والاشتباك مع المقاومين، بل واعتقال عدد من المطاردين للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب منع الصحفيين من دخول مخيم جنين، ومحاربة تغطيتهم الإعلامية للأحداث المؤسفة في المخيم، وفق البيان.

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ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك لوقف هذا العدوان، كما طالبت وسائل الإعلام العربية والمحلية بترتيب زيارات عاجلة إلى المخيم، للاطلاع على الواقع الإنساني المأساوي الذي يعيشه أهالي جنين.

وفيما يلي أبرز المستجدات الميدانية خلال الـ24 ساعة الماضية:

-اعتقالات سياسية متصاعدة.

-أجهزة السلطة تختطف مجموعة من طلبة الجامعة الأمريكية في جنين بعد احتجازهم والتنكيل بهم وشتمهم بأقذع الالفاظ.

-استمرار اعتقال أجهزة أمن السلطة للشيخ محمد عباهرة لليوم الثاني تواليا.

-أجهزة السلطة تواصل اعتقال الأسير المحرر عماد الدين جمال أبو الهيجا من مخيم جنين منذ اليوم الأول لبدء الحملة الأمنية في سجن الجنيد بنابلس.

-تواصل اختطاف المطارد للاحتلال أحمد غنيم مؤسس مجموعات كتيبة برقين التابعة لسرايا القدس، شقيق الشهيدين محمد ونور غنيم، بعد اقتحام منزله في بلدة برقين غرب جنين

-مواصلة اعتقال الشاب مهند ياسين من بلدة دير أبوضعيف شرق جنين

-مواصلة اعتقال الزميل الصحفي جراح خلف بعد تمديد النيابة اعتقاله مدة 15 يوم- بشكل غير قانوني.

-مواصلة اعتقال الشاب مهدي حازم منذ 7 أيام، وهو شقيق الشهيد نضال خازم